Как быстро летит время: Дмитрий Маликов показал сына-первоклассника

Певец Дмитрий Маликов с радостью сообщил, что его сын Марк стал первоклассником.

Фото: Инстаграм Дмитрия Маликова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Дмитрий Маликов с семьёй

Дмитрий Маликов опубликовал в социальных сетях фото, на котором он с супругой Еленой и дочерью Стефанией запечатлены на школьной линейке. Семья пришла проводить сына в первый класс.

Певец признался, что он особенно сильно ощущает скоротечность времени, когда понимает, что дети 2018 года уже рождения идут в школу.

"В частности, мой сын Марк. И для нашей семьи это большое событие и праздник! Волнительно и трогательно. В добрый путь, Маркуша!" — обратился к наследнику артист.

21-летняя Стеша Маликова тоже обратилась к брату-первокласснику.

"Мечтай, учись, будь первым", — написала Стефания под семейным снимком.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижёр, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2010).

