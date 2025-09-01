Как быстро летит время: Дмитрий Маликов показал сына-первоклассника

Певец Дмитрий Маликов с радостью сообщил, что его сын Марк стал первоклассником.
Дмитрий Маликов опубликовал в социальных сетях фото, на котором он с супругой Еленой и дочерью Стефанией запечатлены на школьной линейке. Семья пришла проводить сына в первый класс.
Певец признался, что он особенно сильно ощущает скоротечность времени, когда понимает, что дети 2018 года уже рождения идут в школу.
"В частности, мой сын Марк. И для нашей семьи это большое событие и праздник! Волнительно и трогательно. В добрый путь, Маркуша!" — обратился к наследнику артист.
21-летняя Стеша Маликова тоже обратилась к брату-первокласснику.
"Мечтай, учись, будь первым", — написала Стефания под семейным снимком.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева показала стильный образ дочки в 1 класс.
Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижёр, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2010).
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.