Могла поскандалить: Отар Кушанашвили раскрыл правду о характере Булановой

После того как танцоры певицы Татьяны Булановой неожиданно стали популярными, их не обсуждает только ленивый. Балерина Анастасия Волочкова тоже решила высказать своё критичное мнение, после чего на её комментарий отреагировала Буланова.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Отар Кушанашвили

Исполнительница не обиделась на Волочкову и назвала её гениальной балериной. Артистка согласилась, что Анастасия имеет полное право критиковать танцы, в которых нет сложных движений. При этом Буланова отметила, что её танцоры вкладывают всю душу в своё выступление.

Журналист Отар Кушанашвили в своём шоу "Каково?!" признался, что знал Буланову совсем другой. Раньше она была резче и, столкнувшись с критикой, запросто могла поскандалить.

"Таня Буланова изменилась с годами. Я думал: "Когда же она произнесёт то, чем она в моих глазах славилась?" Она не про этот "один день, прожитый без тебя". Это не Таня Буланова из обычной жизни. Таня Буланова из обычной жизни: "Пожалеешь, падла!" Вот так она общалась с нами", — поделился воспоминаниями журналист.

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვას ძე კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.

