Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закон-ловушка для дачников: что теперь грозит владельцам участков с 1 сентября
Самый защищенный танк России: эту машину признали самой мощной среди массовых танков
Камень весом в 25 тонн и след великана — раскопки в в Херефордшире обещают переписать миф о короле Артуре
Простой рецепт для уютного вечера: морковный кекс с орехами и нежным сливочным кремом
Как быстро летит время: Дмитрий Маликов показал сына-первоклассника
Самое жирное время: Ксения Собчак раскрыла, какой период считает самым ярким в истории России
Пётр Красилов представил новую жену: история любви с поклонницей
Невинный букет или взятка? Как не подставить педагога подарком на 1 сентября
Воссоединение сорвано: почему старый состав Гарри Поттера не вернётся на экраны – названа причина

Могла поскандалить: Отар Кушанашвили раскрыл правду о характере Булановой

1:12
Шоу-бизнес

После того как танцоры певицы Татьяны Булановой неожиданно стали популярными, их не обсуждает только ленивый. Балерина Анастасия Волочкова тоже решила высказать своё критичное мнение, после чего на её комментарий отреагировала Буланова.

Отар Кушанашвили
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Отар Кушанашвили

Исполнительница не обиделась на Волочкову и назвала её гениальной балериной. Артистка согласилась, что Анастасия имеет полное право критиковать танцы, в которых нет сложных движений. При этом Буланова отметила, что её танцоры вкладывают всю душу в своё выступление.

Журналист Отар Кушанашвили в своём шоу "Каково?!" признался, что знал Буланову совсем другой. Раньше она была резче и, столкнувшись с критикой, запросто могла поскандалить.

"Таня Буланова изменилась с годами. Я думал: "Когда же она произнесёт то, чем она в моих глазах славилась?" Она не про этот "один день, прожитый без тебя". Это не Таня Буланова из обычной жизни. Таня Буланова из обычной жизни: "Пожалеешь, падла!" Вот так она общалась с нами", — поделился воспоминаниями журналист.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვას ძე კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Домашние животные
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё Аудио 
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи
Садоводство, цветоводство
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи Аудио 
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Тайный язык стоп-сигналов: как избавиться от хвоста на дороге без риска для жизни
Пять способов сохранить морковь до весны: от старых бабушкиных методов до современных хитростей
Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54
Аромат держится в три раза дольше — простая хитрость, которая работает с любыми духами
Самураи в небе Лондона: зачем Япония отправляет F-15 в Великобританию
Это упражнение недооценивают зря: за 5 минут прокачает тело лучше спортзала
Стулья пахнут прошлым ужином? Есть трюк, который вернёт свежесть
Серый сезон бьёт по режиму сна: как недостаток света крадёт бодрость
Ошибка сентября: родители думают, что делают лучше, но на самом деле ломают детей
Золотая жила Telegram — 8,5 млрд рублей: почему эти доходы в России остаются в тени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.