Бабушка раскошелилась: Наталья Штурм назвала сумму трат на сборы внука к школе

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм рассказала, сколько денег потратила, чтобы собрать внука к школе.

Фото: Инстаграм Натальи Штурм by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Наталья Штурм

Певица Наталья Штурм опубликовала фото внука Даниэля, который отправляется в этом году в школу в первый класс.

Исполнительница хита "Школьный роман" подробно расписала, что и за какую цену купила мальчику, чтобы он начал свой учебный год.

Брюки ребёнку купили за 30 тысяч рублей, рубашка и пиджак обошлись в общей сложности в 11,5 тысяч рублей. Отдельно посчитали школьную форму за 10 тысяч рублей. На учебники знаменитая бабушка раскошелилась еще на 10 тысяч рублей. Далее шли расходы на букеты, канцелярию, банкет. Всего певица отдала 85 тысяч рублей.

"Платили мы, а грустный он", — написала под кадром Наталья.

Ранее сообщалось, что многодетная мать Оксана Самойлова слегла под капельницу перед 1 сентября.

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Штурм (род. 28 июня 1966, Москва, СССР) — российская певица, писательница и фотомодель; наиболее известна как исполнительница песни «Школьный роман». Заслуженная артистка Автономной Республики Крым (2001).

