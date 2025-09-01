Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Причина смешная: почему Моргенштерна* не захотели впускать в США

Рэперу Моргенштерну* снова отклонили заявку на получение визы в США.

Рэпер Моргенштерн
Фото: Телеграм-канал Моргенштерна by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рэпер Моргенштерн

Алишер Моргенштерн* сообщил, что его концерты в Штатах не пройдут в назначенное время, поскольку ему отказали в выдаче визы.

"В визе отказано. Америка перенос. Даты чуть позже", — поделился музыкант, приложив скриншот официального уведомления американского консульства.

Моргенштерн* воздержался от детального разъяснения причин отказа, однако отметил, что "причина смешная". 

Старт турне артиста планировался с 6 сентября. Он должен был выступить в Чикаго. Далее певец намеревался дать концерты в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Сиэтле.

Ранее, в мае текущего года, Моргенштерну* пришлось сдвинуть даты американских концертов на сентябрь из-за задержки выдачи визы. 

25 апреля поступила информация, что объединение "Зов народа" направило обращение с просьбой лишить Моргенштерна статуса иностранного агента. По мнению активистов, артист сделал шаги к исправлению. Среди прочего, он принял решение удалить татуировки с лица и пройти реабилитационный курс в специализированном учреждении.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Моргенште́рн (Morgenshtern; полное имя — Алише́р Таги́рович Моргенште́рн; род. 17 февраля 1998, Уфа) — российский рэп-, поп и рок-исполнитель, музыкант, шоумен.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
