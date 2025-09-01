Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В полном составе: Иван Ургант показал, как он с женой провожает дочерей в школу

1:10
Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант показал, как он и его супруга Наталья Кикнадзе провожают дочерей в школу.

Телеведущий Иван Ургант с семьёй
Фото: ВК-аккаунт Ивана Урганта by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущий Иван Ургант с семьёй

Иван Ургант опубликовал в социальных сетях семейное фото, сделанное в лифте.

"Пять человек на обоих фото. Кто же больше поменялся? Думаю, что камера на телефоне. Ну и то, что 10 лет назад мы жили в квартире, а теперь в лифте", — написал шоумен под кадром.

В честь дня знаний Ургант обратился к наследницам с наставлением. Он призвал дочерей учиться с удовольствием. Иван отметил, что считает самыми важными профессии учителя, врача и ретушёра фотографий.

Ургант и Кикнадзе воспитывают двоих детей Натальи от предыдущего брака — Нико (1997 года рождения) и Эрика (2000 года рождения). Также у супругов есть две общие дочери — Нина (2008 года рождения) и Валерия (2015 года рождения).

Ранее Иван Ургант рассказал, за что полюбил жену Наталью Кикнадзе.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
