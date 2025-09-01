Ленинграду указали на дверь: почему Бородин потребовал отменить концерты Шнурова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Концерт группы "Ленинград" Сергея Шнурова в Ставрополе оказался в центре публичного скандала. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с официальным требованием отменить выступление коллектива, аргументируя это отсутствием в творчестве музыкантов патриотической составляющей и глубокого смысла.

Сергей Шнуров
Фото: commons.wikimedia.org by Honza Groh (Jagro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сергей Шнуров

Данное заявление является частью более масштабной кампании, которую общественник ведет против текущего тура группы по России.

По информации издания "Комсомольская Правда", Бородин подтвердил, что его проект направил обращения руководителям регионов, по которым запланирован тур. В них содержится рекомендация воздержаться от предоставления площадок для выступления Сергея Шнурова и его коллектива.

Бородин настаивает на том, что властям регионов стоит делать ставку на артистов, чье творчество, по его мнению, отличается более ярко выраженной патриотической направленностью.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, рок-музыкант, телеведущий, шоумен, медиаменеджер, художник, общественный деятель, актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
