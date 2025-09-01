Собчак гордится: школьный рюкзак её сына — инновация, которая удивит всех

Девятилетний сын журналистки Ксении Собчак Платон перед 1 сентября показал свой инновационный рюкзак.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Журналистка Ксения Собчак с сыном Платоном

Сын Собчак от актёра Максима Виторгана похвастался необычным школьным рюкзаком. В ранце есть встроенный шнур с зарядным устройством.

Ребёнок также показал матери, что он положит в рюкзак учебные пособия по английскому языку и математике. Упаднических настроений перед днём знаний мальчик не выразил. Наоборот, в голосе Платона можно было услышать воодушевление.

"Перед сном посмотрели фильм "Степь" Сергея Бондарчука. А летом прочли всю книгу. Горжусь сыном", — написала Ксения под кадрами с наследником.

Платон отправится учиться во второй класс.

Ранее актёр Максим Виторган собрал вместе своих сыновей от двух браков.

