Собчак гордится: школьный рюкзак её сына — инновация, которая удивит всех

Девятилетний сын журналистки Ксении Собчак Платон перед 1 сентября показал свой инновационный рюкзак.
Сын Собчак от актёра Максима Виторгана похвастался необычным школьным рюкзаком. В ранце есть встроенный шнур с зарядным устройством.
Ребёнок также показал матери, что он положит в рюкзак учебные пособия по английскому языку и математике. Упаднических настроений перед днём знаний мальчик не выразил. Наоборот, в голосе Платона можно было услышать воодушевление.
"Перед сном посмотрели фильм "Степь" Сергея Бондарчука. А летом прочли всю книгу. Горжусь сыном", — написала Ксения под кадрами с наследником.
Платон отправится учиться во второй класс.
Ранее актёр Максим Виторган собрал вместе своих сыновей от двух браков.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
