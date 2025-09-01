Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вот это я понимаю: Марию Погребняк восхитила подтяжка лица жены Джорджа Клуни

Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк обратила внимание на то, как хорошо выглядит 47-летняя супруга Джорджа Клуни Амаль Клуни. Женщина сделала себе инновационную подтяжку лица.

Мария Погребняк опубликовала в социальных сетях фото Джорджа и Амаль Клуни. Супруги появились вместе на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

"Пока все обсуждают их наряды, я в восторге от другого: по данным инсайдеров, 47-летняя Амаль, блистательная правозащитница, выбрала для подготовки невероятно продвинутую безоперационную подтяжку прямо в отеле", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Погребняк объяснила, что инновационная подтяжка лица включает в себя высокотехнологичное разглаживание и мощный массаж. Благодаря этой процедуре кожа молниеносно осветляется, подтягивается и получается эффект молодого сияния.

"Вот это я понимаю — настоящий beauty-хайтэк!" — отметила блогер.

Ранее Амаль Клуни и Джордж Клуни раскрыли секреты счастливой семейной жизни.

Уточнения

Джордж Ти́моти Клу́ни (англ. George Timothy Clooney; род. 6 мая 1961, Лексингтон, Кентукки, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
