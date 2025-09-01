Сашин вердикт: восьмилетний сын Андрея Малахова раскритиковал Париж

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:13
Шоу-бизнес

Телеведущий Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой отправились в Париж. Сын звезды ТВ не разделил восторга родителей по поводу парижских каникул.

Телеведущий Андрей Малахов с женой
Фото: Инстаграм Андрея Малахова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущий Андрей Малахов с женой

Андрей Малахов с супругой прилетели в Париж всего дишь на 24 часа. Звезда ТВ отметил, что старался за сутки показать восьмилетнему сыну Александру как можно больше достопримечательностей столицы Франции. Мальчик не был впечатлён столичным городом.

"Успеть за 24 часа в Париже… Прогулка, чтобы показать ребёнку Эйфелеву башню и достопримечательности. Сашин вердикт Парижу: "Нууу, так себе", — написал в соцсетях Малахов.

Телеведущий опубликовал снимок, на котором они с супругой слились в поцелуе на фоне набережной реки Сены.

Андрей Малахов тщательно ограждает наследника от публичности. Телеведущий не показывает фото и видео с ребёнком в соцсетях. Звезда ТВ считает, что излишнее внимание может навредить психике ребёнка.

По некоторым данным, Александр учится во втором классе элитной частной школы, где углубленно изучает иностранные языки.

Уточнения

Э́йфелева ба́шня (фр. tour Eiffel, МФА: [tu.ʁ‿ɛ.fɛl]) — металлическая башня в центре Парижа, самая узнаваемая его архитектурная достопримечательность. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля; сам Эйфель называл её просто «300-метровая башня» (tour de 300 mètres).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
