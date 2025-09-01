Многодетная мать Оксана Самойлова слегла под капельницу перед 1 сентября

Блогер и мать четверых детей Оксана Самойлова не выдержала напряжения перед началом учебного года и попала в больницу.
Оксана Самойлова опубликовала в социальных сетях фото, на котором она показала, как она беспомощная лежит под капельницей.
Жена рэпера Джигана перед 1 сентября объяснила, почему ей поплохело. Подкосило звезду интернета отсутствие полноценного отдыха.
"Когда за всё лето у тебя было 4,5 выходных дней. И следующий выходной примерно 9 сентября", — пожаловалась Оксана.
У Оксаны Самойловой и Джигана четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид. Три старших дочери — школьницы.
Ранее Оксана Самойлова объяснила, почему не спит в одной спальне с мужем, рэпером Джиганом.
Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.
