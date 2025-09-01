Первый раз в первый класс: Лера Кудрявцева показала, как собрала дочку Машу к школе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:00
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала кадры с очаровательной дочкой-первоклассницей.

Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой Маша
Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой Маша

13 августа дочке Леры Кудрявцевой от хоккеиста Игоря Макарова исполнилось 7 лет. Звезда ТВ собрала наследницу в школу. Малышка отправляется в первый класс в первый раз.

Перед учебным годом Кудрявцева устроила Маше фотосессию. Девочка попозировала при полном параде. Первоклассница нарядилась в юбочку, гольфики и стильный бардовый бомбер.

"Готовы к учебному году? Мне кажется, к этому никогда не бываешь готов на все 100, особенно морально", — написала Лера под кадрами.

Дочь Леры Кудрявцевой получала качественное дошкольное образование. Девочка углубленно изучала английский язык и даже играла на сцене в англоязычной постановке. 

Наряд Маши Макаровой совсем не похож на рекомендованную государством школьную форму.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
