Первый раз в первый класс: Лера Кудрявцева показала, как собрала дочку Машу к школе

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала кадры с очаровательной дочкой-первоклассницей.

Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой Маша

13 августа дочке Леры Кудрявцевой от хоккеиста Игоря Макарова исполнилось 7 лет. Звезда ТВ собрала наследницу в школу. Малышка отправляется в первый класс в первый раз.

Перед учебным годом Кудрявцева устроила Маше фотосессию. Девочка попозировала при полном параде. Первоклассница нарядилась в юбочку, гольфики и стильный бардовый бомбер.

"Готовы к учебному году? Мне кажется, к этому никогда не бываешь готов на все 100, особенно морально", — написала Лера под кадрами.

Дочь Леры Кудрявцевой получала качественное дошкольное образование. Девочка углубленно изучала английский язык и даже играла на сцене в англоязычной постановке.

Наряд Маши Макаровой совсем не похож на рекомендованную государством школьную форму.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».

