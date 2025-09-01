140 тысяч шагов к гармонии: как отпуск Бородиной в США укрепил семью

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина подвела итоги семейного отпуска в Соединённых Штатах. Вместе с мужем Николаем Сердюковым и детьми она провела интенсивный тур по Нью-Йорку и окрестностям.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ксении Бородиной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Бородина

За время путешествия пара преодолела пешком более 140 тысяч шагов, что составляет около 109 километров. Такой активный маршрут включал посещение музеев, спектаклей и ресторанов.

Особое впечатление на семью произвела Нью-Йоркская публичная библиотека и вертолётная экскурсия над Гранд-Каньоном. Бородина отметила, что совместные поездки особенно полезны для укрепления отношений.

По словам телеведущей, такой отдых помогает снизить стресс и улучшает взаимопонимание в паре. Она также подчеркнула важность совместного планирования маршрутов и принятия решений.

Путешествие стало возможностью для всей семьи провести время вместе и создать новые воспоминания.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

