За кулисами грандиозного шоу: Рудковская раскрыла рекордную стоимость концерта Крида

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская заявила об установлении нового рекорда в российском шоу-бизнесе. По её словам, сольный концерт Егора Крида в "Лужниках" стал самым дорогостоящим проектом в истории отечественной эстрады.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Егор Крид на Europa Plus TV. Hit Non Stop в Витебске 2016

Рудковская сообщила, что по её подсчетам стоимость продакшена превысила 200 миллионов рублей. Она подчеркнула, что инвестиции полностью оправдали себя за счёт высочайшего качества звука, света и спецэффектов.

Особое внимание продюсер уделила звёздному составу гостей, выходивших на сцену вместе с Кридом. В их числе были Баста, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и другие топовые артисты.

При этом Рудковская отметила, что её подопечный Дима Билан остаётся непревзойдённым в использовании летающих конструкций на сцене. По её словам, Крид не стал повторять этот элемент шоу.

Концерт состоялся 30 августа и собрал более 85 тысяч зрителей. Масштабное шоу продемонстрировало новый уровень производства в российском концертном бизнесе.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.



Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель.

