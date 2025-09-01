Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От детокса до разочарования: что скрывают рецепты воды с мятой и лимоном
Постоянно просыпаетесь уже уставшими? Это может быть сигналом болезни, которую путают с ленью
Из мясного ада — в любящий дом: эта собака выжила там, где шансов не было
От кабины пилота до капсулы сна: эти 5 минивэнов 2025 года ломают стереотип скучного семейного автобуса
Цифра ошеломляет: доходы нефтесервисных компаний взлетят до небес
Огонь во рту — минус на весах: жгучая специя, которая тайно ускоряет обмен веществ
Как добраться до знаменитой бухты Лампедузы: секреты идеального отпуска на Средиземном море
Антар — рыба будущего: чем она лучше привычной сёмги и трески
Учёные перехитрили природу: ГМ-дрожжи повысят выживаемость пчёл

За кулисами грандиозного шоу: Рудковская раскрыла рекордную стоимость концерта Крида

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская заявила об установлении нового рекорда в российском шоу-бизнесе. По её словам, сольный концерт Егора Крида в "Лужниках" стал самым дорогостоящим проектом в истории отечественной эстрады.

Егор Крид на Europa Plus TV. Hit Non Stop в Витебске 2016
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Егор Крид на Europa Plus TV. Hit Non Stop в Витебске 2016

Рудковская сообщила, что по её подсчетам стоимость продакшена превысила 200 миллионов рублей. Она подчеркнула, что инвестиции полностью оправдали себя за счёт высочайшего качества звука, света и спецэффектов.

Особое внимание продюсер уделила звёздному составу гостей, выходивших на сцену вместе с Кридом. В их числе были Баста, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и другие топовые артисты.

При этом Рудковская отметила, что её подопечный Дима Билан остаётся непревзойдённым в использовании летающих конструкций на сцене. По её словам, Крид не стал повторять этот элемент шоу.

Концерт состоялся 30 августа и собрал более 85 тысяч зрителей. Масштабное шоу продемонстрировало новый уровень производства в российском концертном бизнесе.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. 

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Наука и техника
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Домашние животные
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя Аудио 
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Еда и рецепты
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Цифра ошеломляет: доходы нефтесервисных компаний взлетят до небес
Огонь во рту — минус на весах: жгучая специя, которая тайно ускоряет обмен веществ
Как добраться до знаменитой бухты Лампедузы: секреты идеального отпуска на Средиземном море
Антар — рыба будущего: чем она лучше привычной сёмги и трески
Учёные перехитрили природу: ГМ-дрожжи повысят выживаемость пчёл
От перегрева до пожара: 5 мест, где категорически не стоит включать микроволновку в розетку
Всё про подбор макияжа под цвет волос — новый подход к красоте
Мышцы болят и сил нет? Ошибка не в тренировке, а в том, что вы забываете между занятиями
Суперфуд днём — враг ночью: продукт в вечернем рационе который превращает ваш сон в испытание
Иллюзии, которые бьют по кошельку: почему вера в списание долгов опасна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.