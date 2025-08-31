Пригожин осадил Садальского за нападки на Валерию и Баскова: что он сказал

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на резкие высказывания актёра Стаса Садальского о Валерии и Николае Баскове. Ранее Садальский позволил себе пренебрежительные комментарии в адрес артистов.

Фото: wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Иосиф Пригожин

Пригожин признал, что конструктивная критика является неотъемлемой частью профессиональной деятельности. Однако он категорически осудил оскорбительные выпады в адрес коллег.

Как пишет "7Дней", продюсер тактично отметил талант Садальского как актёра, напомнив о его знаменитой роли в сериале "Место встречи изменить нельзя". При этом он подчеркнул, что каждый артист оценивается по своей последней работе.

Особое внимание Пригожин уделил доказательствам популярности Валерии и Баскова. Он сообщил о полностью распроданных концертах Валерии в городах Сибири и Дальнего Востока.

По словам продюсера, каждый артист переживает периоды взлетов и падений, но вклад Валерии и Баскова в российскую эстраду остается неоспоримым. Он призвал критиков более ответственно подходить к своим высказываниям.

