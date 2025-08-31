10 миллионов на плече: Сергей Зверев шокировал публику новым дорогим аксессуаром

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Шоумен Сергей Зверев привлёк внимание дорогим аксессуаром на недавнем мероприятии. Он появился на показе с чёрной сумкой Birkin, стоимость которой начинается от 10 миллионов рублей.

Этот выход в свет состоялся на фоне продолжающегося судебного разбирательства с приёмным сыном. Сергей Зверев-младший подал иск на отца, требуя 25 миллионов рублей компенсации за "испорченное детство".

По утверждению истца, психологическая травма возникла из-за посещения вечеринок в стиле "Пи Дидди" в детском возрасте. В настоящее время сын шоумена не поддерживает с ним отношений и живёт в подмосковной Коломне.

Там он работает звукооператором и ухаживает за тяжелобольным мужчиной. При этом сам Зверев, как пишет kp.ru, продолжает демонстрировать роскошный образ жизни, используя аксессуары, сравнимые по стоимости с квартирой.

Серге́й Анато́льевич Зве́рев (род. 19 июля 1963, Култук, Иркутская область) — советский и российский парикмахер, актёр театра и кино, шоумен, певец, телеведущий.
 

