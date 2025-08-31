10 миллионов на плече: Сергей Зверев шокировал публику новым дорогим аксессуаром

Шоумен Сергей Зверев привлёк внимание дорогим аксессуаром на недавнем мероприятии. Он появился на показе с чёрной сумкой Birkin, стоимость которой начинается от 10 миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Зверев

Этот выход в свет состоялся на фоне продолжающегося судебного разбирательства с приёмным сыном. Сергей Зверев-младший подал иск на отца, требуя 25 миллионов рублей компенсации за "испорченное детство".

По утверждению истца, психологическая травма возникла из-за посещения вечеринок в стиле "Пи Дидди" в детском возрасте. В настоящее время сын шоумена не поддерживает с ним отношений и живёт в подмосковной Коломне.

Там он работает звукооператором и ухаживает за тяжелобольным мужчиной. При этом сам Зверев, как пишет kp.ru, продолжает демонстрировать роскошный образ жизни, используя аксессуары, сравнимые по стоимости с квартирой.

