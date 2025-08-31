Ксения Собчак об Ивлеевой после вечеринки: она отсекает себя от прошлой жизни

Телеведущая Ксения Собчак публично заявила о прекращении общения с Настей Ивлеевой. Причиной стала резонансная "голая вечеринка", после которой блогерша полностью изолировалась от прежнего круга общения.

Собчак в Instagram* призналась, что неоднократно пыталась восстановить контакт с Ивлеевой через сообщения. Однако все её попытки остались без ответа со стороны блогерши.

Телеведущая выразила понимание такой позиции, предположив, что Ивлеева сознательно отсекает себя от прошлой жизни. При этом Собчак подчеркнула, что продолжает поддерживать Настю и осуждает травлю в её адрес.

Ранее Ивлеева уже признавалась, что после скандала потеряла всех друзей в Москве. Она философски отнеслась к этой ситуации, заявив, что всё происходит закономерно.

