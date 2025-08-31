Ксения Собчак об Ивлеевой после вечеринки: она отсекает себя от прошлой жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак публично заявила о прекращении общения с Настей Ивлеевой. Причиной стала резонансная "голая вечеринка", после которой блогерша полностью изолировалась от прежнего круга общения.

Анастасия Ивлеева
Фото: commons.wikimedia.org by Юхапер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анастасия Ивлеева

Собчак в Instagram* призналась, что неоднократно пыталась восстановить контакт с Ивлеевой через сообщения. Однако все её попытки остались без ответа со стороны блогерши.

Телеведущая выразила понимание такой позиции, предположив, что Ивлеева сознательно отсекает себя от прошлой жизни. При этом Собчак подчеркнула, что продолжает поддерживать Настю и осуждает травлю в её адрес.

Ранее Ивлеева уже признавалась, что после скандала потеряла всех друзей в Москве. Она философски отнеслась к этой ситуации, заявив, что всё происходит закономерно.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

