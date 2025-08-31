Так не работает: Мария Погребняк высмеяла слова Дани Милохина о многодетном отцовстве

Блогера Марию Погребняк позабавили мотивы Дани Милохина стать многодетным отцом.

Многодетная мать Мария Погребняк опубликовала в своём Telegram-канале фрагмент стрима Дани Милохина, на котором он отвечает на вопросы фанатов.

В отрывке Даня объяснил, что собирается иметь не менее чем пятерых детей. Воспитывающийся в детском доме молодой человек считает, что он и его брат Илья Милохин - это веточки, оторванные от семейного древа.

23-летний блогер объяснил, что рождение нескольких детей увеличивает шансы на то, что кто-нибудь из отпрысков "будет нормальным".

"Рожать много детей, чтобы хотя бы один из них был нормальным… Скажите кто-нибудь Дане, что это не так работает", — написала Мария под видео и сопроводила свой комментарий смеющимся смайликом.

