Беру свои слова обратно: Виктория Боня отказалась от своих заявлений 15 лет спустя

Звезда "Дома-2" Виктория Боня публично признала свою неправоту в ситуации с чужим подростком спустя много лет.
Виктория Боня опубликовала в социальных сетях фрагмент старого выпуска шоу Андрея Малахова.
В кадре звезда очень критично отнеслась к несовершеннолетней девушке, которая в 12 лет активно использовала макияж.
Виктория агрессивно прокричала в эфире, что девочка не должна краситься до 18-летнего возраста.
С тех пор Боня пересмотрела свой взгляд на макияж в подростковом возрасте.
"Беру свои слова обратно спустя 15 лет," — написала под кадрами модель.
Подписчики решили, что изменить свой взгляд на ситуацию Виктории помогла её 13-летняя дочь Анджелина, которая очень любит макияж, каблуки и мамину одежду.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.
