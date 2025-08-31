Беру свои слова обратно: Виктория Боня отказалась от своих заявлений 15 лет спустя

Звезда "Дома-2" Виктория Боня публично признала свою неправоту в ситуации с чужим подростком спустя много лет.

Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Виктория Боня

Виктория Боня опубликовала в социальных сетях фрагмент старого выпуска шоу Андрея Малахова.

В кадре звезда очень критично отнеслась к несовершеннолетней девушке, которая в 12 лет активно использовала макияж.

Виктория агрессивно прокричала в эфире, что девочка не должна краситься до 18-летнего возраста.

С тех пор Боня пересмотрела свой взгляд на макияж в подростковом возрасте.

"Беру свои слова обратно спустя 15 лет," — написала под кадрами модель.

Подписчики решили, что изменить свой взгляд на ситуацию Виктории помогла её 13-летняя дочь Анджелина, которая очень любит макияж, каблуки и мамину одежду.

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

