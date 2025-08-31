Я имею право на ошибку: Решетова огрызнулась на хейтеров после выхода собственного шоу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Решетова публично ответила на волну критики, последовавшую после выхода первого выпуска её авторского шоу.

Анастасия Решетова
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анастасия Решетова

Проект с участием модели сразу вызвал негативную реакцию у части зрителей. Комментаторы отмечали скованность Решетовой и её неумение комфортно общаться с гостьей — девочкой Варей. Некоторые обвинили блогершу в пиаре за счёт детей.

Решетова не стала игнорировать нападки. Она призналась, что перед съёмками приняла успокоительное из-за сильного стресса, что и повлияло на её поведение в кадре.

Модель подчеркнула, что является живым человеком и имеет право на ошибку. Она пообещала, что в следующих выпусках раскроется сильнее и будет постепенно улучшать качество проекта.

Несмотря на критику, Решетова заявила о намерении продолжать съёмки. По её словам, она гордится своим детищем и получает от работы над шоу настоящее удовольствие.

Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
