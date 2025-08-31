Я имею право на ошибку: Решетова огрызнулась на хейтеров после выхода собственного шоу

Анастасия Решетова публично ответила на волну критики, последовавшую после выхода первого выпуска её авторского шоу.
Проект с участием модели сразу вызвал негативную реакцию у части зрителей. Комментаторы отмечали скованность Решетовой и её неумение комфортно общаться с гостьей — девочкой Варей. Некоторые обвинили блогершу в пиаре за счёт детей.
Решетова не стала игнорировать нападки. Она призналась, что перед съёмками приняла успокоительное из-за сильного стресса, что и повлияло на её поведение в кадре.
Модель подчеркнула, что является живым человеком и имеет право на ошибку. Она пообещала, что в следующих выпусках раскроется сильнее и будет постепенно улучшать качество проекта.
Несмотря на критику, Решетова заявила о намерении продолжать съёмки. По её словам, она гордится своим детищем и получает от работы над шоу настоящее удовольствие.
Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.
