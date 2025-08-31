Дряхлый старик: прозвучал жёсткий вердикт Баскову от коллеги по сцене

Певица Люся Чеботина разделила резкую оценку творчества Николая Баскова, которую ранее высказал Станислав Садальский.

Как сообщает Telegram-канал "Свита короля" со ссылкой на анонимную подругу Чеботиной, артистка считает Баскова безнадёжно устаревшим артистом. Она убеждена, что исполнитель должен постоянно развиваться, чего не происходит в случае с певцом хита "Шарманка".

В качестве положительного примера Люся приводит Филиппа Киркорова, который, по её мнению, демонстрирует профессиональный рост. На этом фоне Басков на сцене выглядит крайне неубедительно.

Информатор добавила, что, хотя Чеботина лучше разбирается в музыкальной индустрии, за Баскова всё же обидно.

Напомним, ранее Садальский назвал творчество певца "драной попсой", а самого исполнителя — "сытым попрошайкой".

