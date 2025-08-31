Лужники гудят: Егор Крид устроил страстный поцелуй на глазах у поклонников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Популярный российский исполнитель Егор Крид дал масштабный концерт на стадионе "Лужники". Шоу собрало более 86 тысяч зрителей и множество звёздных гостей.

Егор Крид на VK Fest 2022 (2)
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Егор Крид на VK Fest 2022 (2)

В ходе выступления артист устроил провокационный перформанс. Он страстно поцеловал одну из танцовщиц, и этот момент ненадолго показали на большом экране.

Однако кульминацией вечера стал трогательный эпизод с юными зрительницами. По традиции Крид выбрал из зала девочку, для которой исполнил хит "Папина дочка".

Телеведущая Яна Чурикова, присутствовавшая на концерте, отметила уникальную способность артиста быть искренним с детьми. Этот дар, по её словам, делает Крида особенным исполнителем.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
