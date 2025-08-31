Лужники гудят: Егор Крид устроил страстный поцелуй на глазах у поклонников

Популярный российский исполнитель Егор Крид дал масштабный концерт на стадионе "Лужники". Шоу собрало более 86 тысяч зрителей и множество звёздных гостей.
В ходе выступления артист устроил провокационный перформанс. Он страстно поцеловал одну из танцовщиц, и этот момент ненадолго показали на большом экране.
Однако кульминацией вечера стал трогательный эпизод с юными зрительницами. По традиции Крид выбрал из зала девочку, для которой исполнил хит "Папина дочка".
Телеведущая Яна Чурикова, присутствовавшая на концерте, отметила уникальную способность артиста быть искренним с детьми. Этот дар, по её словам, делает Крида особенным исполнителем.
Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.
В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.