С огнём в глазах: Газманов прокомментировал включение своих песен в школьную программу

Шоу-бизнес

Народный артист России Олег Газманов назвал знаковым событием включение его композиций в школьную программу по музыке.

Фото: kuda-kazan.ru by Олег Газманов Олег Газманов

В интервью ТАСС певец поделился, что такие песни, как "Офицеры", "Вперед, Россия" и "Бессмертный полк", находят искренний отклик у детей, которые исполняют их с энтузиазмом и без принуждения.

Газманов отметил, что его опыт работы с детьми в рамках проектов "Движение Газманов — Родники" и конкурса "Родники дети" подтвердил: подрастающее поколение не только с радостью поет патриотические песни, но и самостоятельно создает музыку и стихи на тему любви к Родине.

"Они не только поют их с огнем в глазах, но и сами пишут стихи, сочиняют музыку", — отметил артист.

По словам артиста, это вдохновляет и дает уверенность в будущем страны, наполненном талантами и искренними чувствами.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гусев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001). Семикратный лауреат Национальной российской премии «Овация».

