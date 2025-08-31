Мама, ждите: звезда сериала Воронины рассказала о характере своей киношной свекрови

Актриса из сериала "Воронины" Екатерина Волкова поздравила с днём рождения свою экранную свекровь Анну Фроловцеву.

Актрисы Екатерина Волкова и Анна Фроловцева

На экране Анна Фроловцева воплотила образ вредной и токсичной свекрови. Екатерина Волкова уверяет, что в жизни актриса — полная противоположность своей героини.

Актриса заверила, что назойливая и придирчивая Галина Ивановна не имеет ничего общего с доброй и сердечной Анной Фроловцевой. Актрисе исполнилось 77 лет.

"Она — тот редкий человек, который умеет просто молча и с любовью наблюдать со стороны. Прекрасная, добрая, заботливая, никогда не нарушающая ничьих границ… Ну не свекровь, не тёща, а просто ангел!" — похвалила Екатерина свою старшую коллегу по сериалу.

Волкова пожелала Анне Васильевне здоровья. Она пообещала нагрянуть к женщине в гости.

"Мама, ждите!" — обратилась к Фроловцевой Екатерина.

Ранее Екатерина Волкова почтила память звезды сериала Воронины Бориса Клюева.

«Воро́нины» — российский комедийный сериал, адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10 сезоны, оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезоны.

