Он не тянет: Любовь Успенская пустила жениха дочери жить в свой дом

Королева русского шансона Любовь Успенская не в восторге от потенциального зятя. Она позволяет мужчине жить в своём доме, однако избранник дочери её не радует.

Люба Успенская настороженно относится к выбору дочери. 35-летняя Татьяна Плаксина встречается с мужчиной по имени Никита Плотников. Он на 9 лет моложе своей невесты. Молодой человек занимается ремонтом квартир. В этой сфере у него возникали проблемы с заказчиками. Плотников якобы имеет долги.

Певица считает, что до уровня её наследницы мужчина не дотягивает. Она уверена, что Никита и Татьяна — совершенно разные люди.

"Он не тянет на Таню", — выразила своё мнение звезда.

Диктовать свою волю дочери Успенская, однако, не намерена, боясь помешать счастью наследницы. Татьяна сейчас увлекается танцами на пилоне и сочинением стихов.

Артистка предпочла, чтобы влюблённые жили под одной с ней крышей.

"Но они живут у нас, я разрешаю. Лучше дома. У нас такие условия хорошие", — цитирует слова Успенской "Пятый канал".

