В нашей семье не принято барствовать: Малышева рассказала о плотном графике своих внуков

Телеведущая Елена Малышева поведала, какие кружки посещают её американские внуки.

Фото: ВК-аккаунт Елены Малышевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Елена Малышева

Елена Малышева рассказала, что все летние каникулы находилась рядом с внуками. Теледоктор успела досконально изучить плотный график мальчиков.

Она поведала, что по утрам её внуки полтора часа занимаются хоккеем. Делее идут дополнительные учебные занятия.

"С 10.00 до 13.00 — китайский, русский и математика, а с 14.00 до 17.00 — сольфеджио, вокал, фортепиано и ансамбль. Всё это пять раз в неделю в будни", — написала Елена Васильевна в социальных сетях.

Телеведущая объяснила, что в выходные мальчики могут расслабиться. Их досуг составляют кино, экскурсии и развлечения.

"В нашей семье не принято барствовать и вести праздную жизнь", — отметила звезда ТВ.

У Елены Малышевой двое взрослых сыновей, которые живут и работают в США. Старший наследник воспитывает троих детей. А младший обрадовал родительницу внучкой лишь недавно.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.

