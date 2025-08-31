Елена Малышева познакомила американских внуков с хоккеистом Александром Овечкиным

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что провела лето с внуками. Как образцовая бабушка теледоктор погрузилась в увлечения наследников.
Елена Малышева назвала счастьем летние каникулы рядом с внуками, проживающими в США.
"Мои старшие внуки, мальчишки — фанаты хоккея! В учебное время они занимаются три раза в неделю и четвёртый раз — игры. А в каникулы они занимаются пять раз в неделю. Все будние дни", — написала Елена Васильевна под кадрами.
Она отметила, что её мальчики фанатеют от хоккеиста Александра Овечкина. Ребята мечтали с ним познакомиться. Малышева устроила внуком незабываемую встречу с кумиром. Они пересеклись со спортсменом, когда звёзды НХЛ были в Москве.
Елену Малышеву порадовало то, что её внуки выбрали себе в качестве образца столь достойного спортсмена.
Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.
Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018. Трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014). Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
