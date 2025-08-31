Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихий враг под землёй: один гость сводит на нет все старания — пока он живёт урожая не будет
Привычки, мешающие гормонам: как диета, сон и стресс нарушают баланс
Сентябрьский прогноз курса: на сколько ослабнет рубль и как к этому подготовиться
Скажите нет нейтральным обоям: создайте стильный интерьер с яркими акцентами
Скорость урегулирования вышла на новый уровень: Гордон отреагировала на извинения за фейк о своей личной жизни
Велопутешествие по Фюну: замки и сказочник Андерсен
Фальшивые научные публикации: на помощь ученым пришел неожиданный союзник
Леди Гага удивит фанатов ролью в Уэнсдэй: чего ждать от второго сезона
Tiggo 9 обещает комфорт бизнес-класса, но преподносит неожиданные сюрпризы

Елена Малышева познакомила американских внуков с хоккеистом Александром Овечкиным

1:04
Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что провела лето с внуками. Как образцовая бабушка теледоктор погрузилась в увлечения наследников.

Хоккеист Александр Овечкин
Фото: Инстаграм Елены Малышевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хоккеист Александр Овечкин

Елена Малышева назвала счастьем летние каникулы рядом с внуками, проживающими в США.

"Мои старшие внуки, мальчишки — фанаты хоккея! В учебное время они занимаются три раза в неделю и четвёртый раз — игры. А в каникулы они занимаются пять раз в неделю. Все будние дни", — написала Елена Васильевна под кадрами.

Она отметила, что её мальчики фанатеют от хоккеиста Александра Овечкина. Ребята мечтали с ним познакомиться. Малышева устроила внуком незабываемую встречу с кумиром. Они пересеклись со спортсменом, когда звёзды НХЛ были в Москве.

Елену Малышеву порадовало то, что её внуки выбрали себе в качестве образца столь достойного спортсмена.

Ранее Елена Малышева рассказала об отношениях со своим мужем.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018. Трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014). Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Домашние животные
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Недвижимость
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Скорость урегулирования вышла на новый уровень: Гордон отреагировала на извинения за фейк о своей личной жизни
Велопутешествие по Фюну: замки и сказочник Андерсен
Фальшивые научные публикации: на помощь ученым пришел неожиданный союзник
Леди Гага удивит фанатов ролью в Уэнсдэй: чего ждать от второго сезона
Tiggo 9 обещает комфорт бизнес-класса, но преподносит неожиданные сюрпризы
Кошка дерёт диван? Один неожиданный трюк решит проблему навсегда
Происшествие в Пшадском лесничестве: лесной пожар под Геленджиком ликвидирован
Когда асана становится диалогом: секрет популярности парной практики
Брюссель готовится к затягиванию конфликта: последствия для Европы
Он мягче чёрного, насыщеннее бежевого и роскошнее хаки: фаворит сезона уже в магазинах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.