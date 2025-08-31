Хоть один ребёнок будет нормальным: Даня Милохин хочет стать многодетным отцом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Блогер Даня Милохин сравнил себя с отломанной от семейного древа веточкой и рассказал, почему хочет большую семью.

Блогер Даня Милохин
Фото: Телеграм-канал Дани Милохина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Даня Милохин

24-летний Даня Милохин признался, что мечтает стать многодетным отцом. Блогер не уверен до конца, что супруга согласиться родить ему пятерых детей, однако именно так он видит своё семейное гнездо.

Воспитывающийся в детском доме блогер объяснил, что его семейное древо начинается от него и его брата Ильи Милохина. Звезда Интернета уверен, что генеалогическое древо его семьи обнулилось из-за его детдомовского прошлого.

Молодой человек рассказал, что хочет, чтобы в его потомстве были и мальчики, и девочки. Большое число отпрысков, по его признанию, даст больше шансов на то, что хотя бы один из детей будет нормальным.

Ранее Даня Милохин похвастался купленной в Казахстане недвижимостью.

Уточнения

Да́ня Мило́хин (полное имя — Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин; род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
