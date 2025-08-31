Куколка: Максим Галкин* сделал селфи со свежей как майская роза Пугачёвой

Шоумен Максим Галкин* показал вечно молодую Аллу Пугачёву с лукавым взглядом.
Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фото с Примадонной. Юморист сделал селфи с 76-летней супругой.
Снимок артист сопроводил смайликом в виде влюблённых.
Алла Пугачёва на фото молода и свежа, как майская роза. Народная артистка России превратилась в блондинку, оттенок её волос стал заметно светлее.
Поклонники Примадонны осыпали супружескую пару комплиментами.
"Алла Борисовна — куколка. Ведь женщина прекрасна, когда с ней умело обращаются и относятся к ней, как к золоту";
"Алла Борисовна, обожаю. До чего прекрасна", — писали фолловеры под снимком.
Ранее Максим Галкин* удивил сменой имиджа после отъезда из России.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
