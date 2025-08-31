Куколка: Максим Галкин* сделал селфи со свежей как майская роза Пугачёвой

Шоумен Максим Галкин* показал вечно молодую Аллу Пугачёву с лукавым взглядом.

Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фото с Примадонной. Юморист сделал селфи с 76-летней супругой.

Снимок артист сопроводил смайликом в виде влюблённых.

Алла Пугачёва на фото молода и свежа, как майская роза. Народная артистка России превратилась в блондинку, оттенок её волос стал заметно светлее.

Поклонники Примадонны осыпали супружескую пару комплиментами.

"Алла Борисовна — куколка. Ведь женщина прекрасна, когда с ней умело обращаются и относятся к ней, как к золоту";

"Алла Борисовна, обожаю. До чего прекрасна", — писали фолловеры под снимком.