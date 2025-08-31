Вам действительно интересно? Полина Диброва уклонилась от щепетильной темы о детях после развода

Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Полина Диброва отказалась комментировать реакцию своих детей на предстоящий развод с телеведущим Дмитрием Дибровым.

Фото: Telegram by личный аккаунт Полины Дибровой в Telegram, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полина Диброва

В своём блоге она призналась, что получила множество вопросов на эту тему, но предпочла оставить их без ответа.

Вместо этого экс-супруга знаменитого телеведущего сообщила о готовности детей к школьному сезону. По её словам, сыновья за лето значительно повзрослели и полностью подготовились к учёбе.

Последние недели августа Полина провела с детьми на отдыхе в Турции, где публиковала счастливые семейные снимки.

Пара рассталась после 16 лет брака, по данным СМИ, причиной развода стала связь Дибровой с миллиардером Романом Товстиком.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.

