Вам действительно интересно? Полина Диброва уклонилась от щепетильной темы о детях после развода

Полина Диброва отказалась комментировать реакцию своих детей на предстоящий развод с телеведущим Дмитрием Дибровым.
В своём блоге она призналась, что получила множество вопросов на эту тему, но предпочла оставить их без ответа.
Вместо этого экс-супруга знаменитого телеведущего сообщила о готовности детей к школьному сезону. По её словам, сыновья за лето значительно повзрослели и полностью подготовились к учёбе.
Последние недели августа Полина провела с детьми на отдыхе в Турции, где публиковала счастливые семейные снимки.
Пара рассталась после 16 лет брака, по данным СМИ, причиной развода стала связь Дибровой с миллиардером Романом Товстиком.
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.
В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.