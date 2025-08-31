София Ротару проявила солидарность: лайк под снимком Пугачёвой и Галкина*

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица София Ротару отреагировала на новое совместное фото Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*. Снимок был опубликован в личном блоге юмориста, после чего Ротару оценила его лайком.

Фото: instagram by личный аккаунт Максима Галкина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Максим Галкин и Алла Пугачёва

На фотографии изображены Пугачёва и её супруг Галкин, признанный в России иностранным агентом.

После начала специальной военной операции Алла Пугачёва и Максим Галкин* покинули Россию и переехали в Израиль, где получили гражданство этой страны. Позднее семья перебралась на Кипр, где у артистов имеется недвижимость и гражданство.

По информации источников, близких к паре, Пугачёва в неформальном общении иронично упрекает супруга в вынужденном переезде.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.



Софи́я Миха́йловна Рота́ру (укр. Софія Михайлівна Ротару, рум. Sofia Rotaru; род. 7 августа 1947, c. Маршинцы, Новоселицкий район, Черновицкая область, Украинская ССР, СССР) — советская и украинская эстрадная певица и актриса молдавского происхождения.

