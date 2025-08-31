София Ротару проявила солидарность: лайк под снимком Пугачёвой и Галкина*

Певица София Ротару отреагировала на новое совместное фото Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*. Снимок был опубликован в личном блоге юмориста, после чего Ротару оценила его лайком.
На фотографии изображены Пугачёва и её супруг Галкин, признанный в России иностранным агентом.
После начала специальной военной операции Алла Пугачёва и Максим Галкин* покинули Россию и переехали в Израиль, где получили гражданство этой страны. Позднее семья перебралась на Кипр, где у артистов имеется недвижимость и гражданство.
По информации источников, близких к паре, Пугачёва в неформальном общении иронично упрекает супруга в вынужденном переезде.
* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.
Софи́я Миха́йловна Рота́ру (укр. Софія Михайлівна Ротару, рум. Sofia Rotaru; род. 7 августа 1947, c. Маршинцы, Новоселицкий район, Черновицкая область, Украинская ССР, СССР) — советская и украинская эстрадная певица и актриса молдавского происхождения.
