Даня Милохин планирует пятерых детей: откровения блогера о создании семьи

Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Известный блогер Даня Милохин во время стрима для подписчиков заявил о желании завести пятерых детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ милохин

Проживающий в Дубае инфлюенсер подробно рассказал о своих планах на создание большой семьи.

По словам Милохина, он мечтает как о сыне, так и о дочери. Блогер с юмором отметил, что при наличии пяти детей возрастают шансы, что "хотя бы один из них будет нормальный".

Милохин подчеркнул серьёзность своих намерений, объяснив, что семейное древо начинается с него и его брата.

В настоящее время блогер встречается с девушкой по имени Дарина Зеленская, которая является уроженкой Украины.

Уточнения

Да́ня Мило́хин (полное имя — Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин; род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.



