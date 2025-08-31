Жидкие Соломоновичи везде: Цыганова взорвалась из-за возвращения Гусмана на российское ТВ

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова подвергла резкой критике возвращение Юлия Гусмана на российское телевидение. Режиссёр стал членом жюри нового сезона шоу "Звезды" на НТВ.

Фото: commons.wikimedia.org by Роман Горелов/АНО "Музыкальное сердце театра", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Юлий Гусман

В Telegram-канале Цыганова напомнила, что Гусман перестал появляться на российском ТВ в 2022 году, а в 2023-м объявил об эмиграции в США. При этом, по словам певицы, жизнь в Нью-Йорке не мешала ему регулярно прилетать в Россию для заработков.

Цыганова также акцентировала внимание на политической позиции Гусмана, отметив отсутствие публичной поддержки российских военных в зоне СВО и его прошлую поддержку Владимира Зеленского.

Певица заявила, что режиссёр пропагандирует нетрадиционные ценности и называет заклятым врагом Никиту Михалкова.

Резкой критике подверглись и деловые качества Гусмана. Цыганова заключила, что "жидкие Соломоновичи" всегда оказываются там, где есть власть и деньги.

Уточнения

Ю́лий Соломо́нович Гу́сман (род. 8 августа 1943, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский режиссёр театра и кино, телеведущий, актёр, общественный и политический деятель.



Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.

