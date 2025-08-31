Донцова раскрыла правду о борьбе мужа с тремя видами рака

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Писательница Дарья Донцова в программе "Секрет на миллион" на НТВ рассказала о смерти супруга. Александр Донцов скончался в 2023 году после борьбы с онкологическими заболеваниями.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
По словам Донцовой, её муж длительное время отказывался от медицинского обследования. Когда он согласился провериться, врачи диагностировали четвёртую стадию рака сигмовидной кишки.

После успешной операции и восстановления последовал новый удар. Спустя три месяца у Александра обнаружили самостоятельный рак лёгких, не связанный с первым заболеванием. Затем диагностировали третью опухоль — в поджелудочной железе.

Донцова вспомнила, что её муж до последнего момента сохранял сознание и силу духа. Он принял ситуацию с мужеством и сам расписал близким план действий на будущее.

Да́рья Донцо́ва (настоящее имя Агриппи́на Арка́дьевна Донцо́ва, в девичестве Васи́льева; род. 7 июня 1952, Москва, СССР) — русская писательница, сценарист, радио- и телеведущая, автор большого числа книг в жанре «иронический детектив». 

