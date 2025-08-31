Нет права на критику! Жена Уиллиса резко ответила хейтерам после откровений о состоянии актёра

Супруга голливудского актёра Брюса Уиллиса Эмма Хеминг ответила на критику в свой адрес. Поводом стало её откровенное интервью о борьбе с лобно-височной деменцией мужа.
В специальном выпуске ABC News Хеминг рассказала, что 70-летний Уиллис сейчас проживает отдельно от семьи. Такое решение обусловлено требованиями его лечения и безопасности.
В новом посте в Instagram* Эмма обратилась к тем, кто осудил её за откровенность. Она подчеркнула, что право на критику имеют только люди с аналогичным опытом ухода за тяжелобольными.
Хеминг призвала общество к более внимательному отношению к проблемам людей, осуществляющих уход. Она отметила, что сталкивается с осуждением, хотя действует исключительно в интересах мужа.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант.
