Нет права на критику! Жена Уиллиса резко ответила хейтерам после откровений о состоянии актёра

1:00
Шоу-бизнес » Зарубежный

Супруга голливудского актёра Брюса Уиллиса Эмма Хеминг ответила на критику в свой адрес. Поводом стало её откровенное интервью о борьбе с лобно-височной деменцией мужа.

Брюс Уиллис
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Брюс Уиллис

В специальном выпуске ABC News Хеминг рассказала, что 70-летний Уиллис сейчас проживает отдельно от семьи. Такое решение обусловлено требованиями его лечения и безопасности.

В новом посте в Instagram* Эмма обратилась к тем, кто осудил её за откровенность. Она подчеркнула, что право на критику имеют только люди с аналогичным опытом ухода за тяжелобольными.

Хеминг призвала общество к более внимательному отношению к проблемам людей, осуществляющих уход. Она отметила, что сталкивается с осуждением, хотя действует исключительно в интересах мужа. 

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
