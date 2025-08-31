Скорость урегулирования вышла на новый уровень: Гордон отреагировала на извинения за фейк о своей личной жизни

Юрист Екатерина Гордон отреагировала на официальные извинения журнала StarHit. Журналисты издания ранее распространили неподтверждённую информацию о её личной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Валерия Катусеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Екатерина Гордон

В своём Telegram-канале Гордон заявила, что рада скорости урегулирования конфликта. Одновременно она подвергла критике методы работы пиар-команды Полины Дибровой и адвоката Александра Добровинского.

Юрист подчеркнула, что намерена продолжать борьбу за свою репутацию. Она пообещала разобраться с каждым причастным в правовом поле.

Редакция StarHit принесла публичные извинения 30 августа. Издание объяснило публикацию тем, что журналисты были введены в заблуждение своими источниками. Ни один из комментаторов перед публикацией материала не опроверг ложную информацию.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

