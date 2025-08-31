Она говорила: зачем?: Павел Воля признался, как месяцами не мог повести Утяшеву в ресторан

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Комик Павел Воля в эфире "Шоу Воли" рассказал историю своих ухаживаний за Ляйсан Утяшевой. По его словам, гимнастка долгое время отклоняла его романтические инициативы.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Павел Воля

Их отношения начались с продолжительной дружбы, где не было места спешке. Сближению пары послужила тяжёлая утрата в жизни Утяшевой, когда Воля оказал ей поддержку после потери матери.

Несмотря на это, пара продолжала двигаться очень медленно. Утяшева принципиально избегала классических свиданий.

Как отметил артист, их первый поход в ресторан состоялся лишь спустя дюжину встреч. До этого они только гуляли в парках, а на предложения комика она отвечала недоуменным вопросом о необходимости ресторана.

Спустя годы Воля с юмором добавляет, что до сих пор продолжает добиваться благосклонности своей супруги.

Уточнения

Па́вел Алексе́евич Во́ля (род. 14 марта 1979, Пенза) — российский киноактёр, эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, певец, поэт, ведущий Comedy Club, шоумен и комик.





Ляйса́н Альбе́ртовна Утя́шева (баш. Ләйсән Альберт ҡыҙы Үтәшева; род. 28 июня 1985, пгт Раевский, Альшеевский район, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — российская спортсменка.

