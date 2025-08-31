Она говорила: зачем?: Павел Воля признался, как месяцами не мог повести Утяшеву в ресторан

Комик Павел Воля в эфире "Шоу Воли" рассказал историю своих ухаживаний за Ляйсан Утяшевой. По его словам, гимнастка долгое время отклоняла его романтические инициативы.
Их отношения начались с продолжительной дружбы, где не было места спешке. Сближению пары послужила тяжёлая утрата в жизни Утяшевой, когда Воля оказал ей поддержку после потери матери.
Несмотря на это, пара продолжала двигаться очень медленно. Утяшева принципиально избегала классических свиданий.
Как отметил артист, их первый поход в ресторан состоялся лишь спустя дюжину встреч. До этого они только гуляли в парках, а на предложения комика она отвечала недоуменным вопросом о необходимости ресторана.
Спустя годы Воля с юмором добавляет, что до сих пор продолжает добиваться благосклонности своей супруги.
Па́вел Алексе́евич Во́ля (род. 14 марта 1979, Пенза) — российский киноактёр, эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, певец, поэт, ведущий Comedy Club, шоумен и комик.
Ляйса́н Альбе́ртовна Утя́шева (баш. Ләйсән Альберт ҡыҙы Үтәшева; род. 28 июня 1985, пгт Раевский, Альшеевский район, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — российская спортсменка.
