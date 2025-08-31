Ностальгия Галкина* обернулась критикой: видео с Ивлеевой в электричке

Покинувший Россию шоумен Максим Галкин* опубликовал архивное видео в своём блоге. В нём он запечатлён с блогершей Анастасией Ивлеевой во время поездки на подмосковной электричке.
На кадрах Галкин, одетый в кожаную куртку и кепку, снимает себя в вагоне. Он иронично комментирует поездку, называя своё настроение отличным.
Второй эпизод ролика показывает его и Ивлееву рядом с путями, где они подбрасывают пластиковую бутылку.
Обратившись к подписчикам с вопросом "Всех узнали?", шоумен спровоцировал негативную реакцию. В комментариях его раскритиковали за ностальгию по ушедшей популярности.
Некоторые комментаторы съехидничали, что для репутации Ивлеевой появление этого видео сродни неудачному появлению на скандально известной "голой вечеринке".
* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
