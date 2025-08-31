Ностальгия Галкина* обернулась критикой: видео с Ивлеевой в электричке

Покинувший Россию шоумен Максим Галкин* опубликовал архивное видео в своём блоге. В нём он запечатлён с блогершей Анастасией Ивлеевой во время поездки на подмосковной электричке.

На кадрах Галкин, одетый в кожаную куртку и кепку, снимает себя в вагоне. Он иронично комментирует поездку, называя своё настроение отличным.

Второй эпизод ролика показывает его и Ивлееву рядом с путями, где они подбрасывают пластиковую бутылку.

Обратившись к подписчикам с вопросом "Всех узнали?", шоумен спровоцировал негативную реакцию. В комментариях его раскритиковали за ностальгию по ушедшей популярности.

Некоторые комментаторы съехидничали, что для репутации Ивлеевой появление этого видео сродни неудачному появлению на скандально известной "голой вечеринке".

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

