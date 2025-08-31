Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болгарский перец хрустит зимой: вот как правильно мариновать, чтобы не размяк — проверенный метод
Школьный ажиотаж: какие товары сметают с полок онлайн-магазинов перед 1 сентября
Игривый морской обитатель или смертельная угроза: безобидное существо стало опасным для людей
Укус судьбы: 3 невидимые причины стать жертвой комаров
У Porsche Macan Electric появилась новая функция, которая должна быть в каждом автомобиле
Куколка: Максим Галкин* сделал селфи со свежей как майская роза Пугачёвой
Внешне худой — внутри больной: как победить висцеральный жир
Синтез искусств в интерьере: как найти гармонию между светом, цветом и формой
Эти бьюти-секреты звёзд уже стали вирусными — вот почему они работают

Мы самостоятельные! Дети Лазарева удивили поклонников музыкальным талантом и смешным спором

0:51
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Популярный исполнитель Сергей Лазарев опубликовал новое семейное видео в личном блоге. Его дети, Никита и Аня, активно осваивают игру на фортепиано, перенимая любовь отца к музыке.

Сергей Лазарев
Фото: commons.wikimedia.org by Albin Olsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Лазарев

На кадрах ребята увлечённо пробуют воспроизвести мелодии. Аня использует для обучения специальное приложение на планшете. Никита же предпочитает полагаться исключительно на собственный слух.

Момент ссоры детей особенно растрогал подписчиков. Девочка попросила помощи у снимающего отца. Её брат тут же парировал, заявив о своей самостоятельности.

Искренняя реакция Лазарева на спор детей не скрыта от зрителей. Артист поддерживает музыкальные начинания Никиты и Ани и с удовольствием делится их успехами.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Один кинжал показал уровень мастерства бронзового века лучше, чем десятки раскопок
Наука и техника
Один кинжал показал уровень мастерства бронзового века лучше, чем десятки раскопок Аудио 
Индия проснулась: что сказал Моди Зеленскому о конфликте
Мир. Новости мира
Индия проснулась: что сказал Моди Зеленскому о конфликте Аудио 
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Последние материалы
Виноград может погибнуть за ночь: что нужно успеть сделать в сентябре до первых заморозков
Лиза Моряк рассказала о глубоких изменениях после рождения детей
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
ШОС на пороге перемен: саммит в Тяньцзине определит новый экономический курс
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен
Плазмолифтинг и другие бьюти-провалы года: честный разбор
63 кг потерь: как тяжелый путь Эрин Дротлефф превратил её в символ силы
Установите светильник на нужной высоте — и ваш интерьер заиграет по-новому
Угроза, которая уже в тебе: этот вирус есть почти у каждого, но мало кто знает об опасности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.