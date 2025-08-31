Мы самостоятельные! Дети Лазарева удивили поклонников музыкальным талантом и смешным спором

Популярный исполнитель Сергей Лазарев опубликовал новое семейное видео в личном блоге. Его дети, Никита и Аня, активно осваивают игру на фортепиано, перенимая любовь отца к музыке.

Фото: commons.wikimedia.org by Albin Olsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Лазарев

На кадрах ребята увлечённо пробуют воспроизвести мелодии. Аня использует для обучения специальное приложение на планшете. Никита же предпочитает полагаться исключительно на собственный слух.

Момент ссоры детей особенно растрогал подписчиков. Девочка попросила помощи у снимающего отца. Её брат тут же парировал, заявив о своей самостоятельности.

Искренняя реакция Лазарева на спор детей не скрыта от зрителей. Артист поддерживает музыкальные начинания Никиты и Ани и с удовольствием делится их успехами.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.

