Лиза Моряк рассказала о глубоких изменениях после рождения детей

Актриса Лиза Моряк в личном блоге сделала откровенное заявление о материнстве. По её словам, скрыть свой новый статус практически невозможно.
Это проявляется в самых обыденных мелочах. Детская вещь может неожиданно выпасть из сумки. Взгляд автоматически останавливается на каждой женщине с коляской.
"Материнство изменило не только моё тело. Оно преобразило моё сердце, душу и расставило иные приоритеты", — написала артистка.
Моряк добавила, что всегда носит детей с собой, даже если их нет рядом.
Теперь звезда острее реагирует на новостные сводки, касающиеся детей. Она стала более эмоциональной и часто плачет. Ради утренней прогулки с дочерьми актриса легко откажется от вечеринки и бокала вина.
Многочисленные поклонники в комментариях поддержали её. Они отметили, что эти простые бытовые детали точно отражают суть материнства. Его настоящую сущность действительно невозможно скрыть от окружающих.
Елизавета Романовна Моряк (30 сентября 1995; Тверь, Россия), наиболее известная как Лиза Моряк — российская актриса театра и кино.
