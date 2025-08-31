Лиза Моряк рассказала о глубоких изменениях после рождения детей

Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Лиза Моряк в личном блоге сделала откровенное заявление о материнстве. По её словам, скрыть свой новый статус практически невозможно.

Фото: Telegram by Telegram-канал Сарика Андреасяна и Лизы Моряк, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сарик Андреасян и Лиза Моряк

Это проявляется в самых обыденных мелочах. Детская вещь может неожиданно выпасть из сумки. Взгляд автоматически останавливается на каждой женщине с коляской.

"Материнство изменило не только моё тело. Оно преобразило моё сердце, душу и расставило иные приоритеты", — написала артистка.

Моряк добавила, что всегда носит детей с собой, даже если их нет рядом.

Теперь звезда острее реагирует на новостные сводки, касающиеся детей. Она стала более эмоциональной и часто плачет. Ради утренней прогулки с дочерьми актриса легко откажется от вечеринки и бокала вина.

Многочисленные поклонники в комментариях поддержали её. Они отметили, что эти простые бытовые детали точно отражают суть материнства. Его настоящую сущность действительно невозможно скрыть от окружающих.

Уточнения

Елизавета Романовна Моряк (30 сентября 1995; Тверь, Россия), наиболее известная как Лиза Моряк — российская актриса театра и кино.

