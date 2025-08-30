Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зелёный переход отменяется? Британия готовится к увеличению объёмов добычи нефти
Чашка кофе — и весь курс насмарку: одна ошибка, из-за которой антибиотики перестают помогать
Долларовое дерево цветёт раз в жизни, но три действия делают чудо возможным
Нюксунд против истории: отдалённый норвежский город бросает вызов судьбе
Убийца под видом лакомства: кошке может хватить пары кусочков, чтобы начались проблемы
Ни кусочка нельзя: почему продукты с плесенью смертельно опасны
Двойная кора — миф? Новое исследование раскрывает, на чём держатся массивные Гималаи
Ошибка 90% хозяек: почему ваша кухня выглядит как операционная и как это исправить
Похудение и грудь: как избежать потери формы и объёма

Жизнь после розыска: российский комик-иноагент рассказал о новых ограничениях

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский комик Антон Пикули* (Устимов), внесённый в реестр иноагентов и объявленный в розыск, подробно рассказал о новых ограничениях.

Антон Пикули
Фото: Telegram by Telegram-канал Антона Пикули, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антон Пикули

В своём YouTube-канале он объяснил последствия решения российских властей для своей жизни и карьеры.

По словам артиста, проживающего в Испании, страны Европейского союза не будут его арестовывать на основании российского розыска. Основным ограничением стал запрет на посещение государств СНГ, где возможен арест с последующей экстрадицией в Россию.

Пикули также исключил поездки в страны-союзники РФ, включая Кубу, Венесуэлу, Никарагуа и Северную Корею. С характерным юмором он прокомментировал отмену гипотетического стендап-тура в КНДР.

Напомним, информация о розыске Устимова появилась 21 августа в базе МВД. Комик покинул Россию в 2021 году, а в 2023 году был включён в реестр иностранных агентов. За нарушение соответствующего законодательства его неоднократно штрафовали.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

«Иностра́нный аге́нт» в Росси́и — статус, присваиваемый в России лицам, которые, по утверждению российских властей, получают иностранную поддержку или находятся под «иностранным влиянием».

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Один кинжал показал уровень мастерства бронзового века лучше, чем десятки раскопок
Наука и техника
Один кинжал показал уровень мастерства бронзового века лучше, чем десятки раскопок Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Последние материалы
Ни кусочка нельзя: почему продукты с плесенью смертельно опасны
Двойная кора — миф? Новое исследование раскрывает, на чём держатся массивные Гималаи
Ошибка 90% хозяек: почему ваша кухня выглядит как операционная и как это исправить
Похудение и грудь: как избежать потери формы и объёма
Пена или вода? Ошибка в начале — и самообслуживание станет дорогой ошибкой
Хрустящее и полезное: это овсяное печенье с мёдом, кунжутом и тахини заменит все сладости из магазина
Тренер, после которого хочется бросить спорт: как вовремя распознать дилетанта
Спасибо за любовь: Сергей Жуков показал архивные кадры в день рождения мамы
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Искали нюдсы: молодая мама Ида Галич в отчаянии из-за нового взлома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.