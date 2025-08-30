Жизнь после розыска: российский комик-иноагент рассказал о новых ограничениях

Российский комик Антон Пикули* (Устимов), внесённый в реестр иноагентов и объявленный в розыск, подробно рассказал о новых ограничениях.

Фото: Telegram by Telegram-канал Антона Пикули, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Антон Пикули

В своём YouTube-канале он объяснил последствия решения российских властей для своей жизни и карьеры.

По словам артиста, проживающего в Испании, страны Европейского союза не будут его арестовывать на основании российского розыска. Основным ограничением стал запрет на посещение государств СНГ, где возможен арест с последующей экстрадицией в Россию.

Пикули также исключил поездки в страны-союзники РФ, включая Кубу, Венесуэлу, Никарагуа и Северную Корею. С характерным юмором он прокомментировал отмену гипотетического стендап-тура в КНДР.

Напомним, информация о розыске Устимова появилась 21 августа в базе МВД. Комик покинул Россию в 2021 году, а в 2023 году был включён в реестр иностранных агентов. За нарушение соответствующего законодательства его неоднократно штрафовали.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

«Иностра́нный аге́нт» в Росси́и — статус, присваиваемый в России лицам, которые, по утверждению российских властей, получают иностранную поддержку или находятся под «иностранным влиянием».

