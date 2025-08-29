Искали нюдсы: молодая мама Ида Галич в отчаянии из-за нового взлома

Блогерша Ида Галич повторно стала жертвой взлома своего аккаунта в соцсетях. Неизвестные получили доступ к её странице с семью миллионами подписчиков всего через несколько дней после предыдущего инцидента.
По словам Галич, мошенники оставили в сторис запись с её голосом для маскировки взлома. Блогерша уверена, что столкнулась с целевой атакой — злоумышленники искали в переписках интимные фотографии для шантажа. После неудачных поисков они решили продать доступ к аккаунту.
Эмоциональная реакция Галич связана с её нынешним положением молодой матери. Она родила дочь 28 июля и сейчас особенно уязвима. Несмотря на это, блогерша пытается сохранить чувство юмора, комментируя "публичные переговоры" с хакерами.
Галич предупредила подписчиков о мошеннических схемах и призвала не переводить деньги злоумышленникам. Напомним, это уже второй взлом за короткое время — предыдущий произошёл всего несколько дней назад.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
