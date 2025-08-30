Ксения Собчак заявила о трёхлетних попытках признать её иностранным агентом

Журналистка Ксения Собчак опровергла информацию о своих связях с общественником Виталием Бородиным. Поводом стало сообщение воронежских СМИ, где Бородина назвали её адвокатом.
Собчак возмутилась такой характеристикой в своём Telegram-канале. Она подчеркнула, что никогда не работала с Бородиным и не планирует. По словам журналистки, общественник три года пытается добиться признания её иностранным агентом.
Конфликт возник на фоне требований Бородина отменить концерт группы "Ленинград" в Воронеже. Он обвинил лидера группы Сергея Шнурова в недостаточной поддержке участников СВО. Шнуров в ответ заявил, что бойцы не знают Бородина и его инициатив.
Собчак окончательно дистанцировалась от этой истории. Она заявила, что не желает находиться в одном информационном поле с Бородиным.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
