Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фьючерсная торговля на Binance временно закрыта: вот что скрывает криптовалютная биржа
Салат-выручалочка: готовится из того, что есть в холодильнике
Разгадан код послушания лошадей: как ген ZFPM1 изменил мир
Как выбрать люстру для низких потолков: 10 ошибок, которые делают комнату тесной
Туристу это даром не пройдёт: пиво для слона обернулось скандалом
Победа с привкусом тревоги: почему Спартак не радует руководство даже при серии успехов
У меня проблема: Олег Меньшиков откровенно рассказал об отношении к возрасту
Хлеб убрали — привычки изменились: к чему приводит этот шаг на самом деле
Решили прокатиться по Европе на автомобиле? Эти 5 ошибок обернутся большими проблемами

Ксения Собчак заявила о трёхлетних попытках признать её иностранным агентом

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак опровергла информацию о своих связях с общественником Виталием Бородиным. Поводом стало сообщение воронежских СМИ, где Бородина назвали её адвокатом.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

Собчак возмутилась такой характеристикой в своём Telegram-канале. Она подчеркнула, что никогда не работала с Бородиным и не планирует. По словам журналистки, общественник три года пытается добиться признания её иностранным агентом.

Конфликт возник на фоне требований Бородина отменить концерт группы "Ленинград" в Воронеже. Он обвинил лидера группы Сергея Шнурова в недостаточной поддержке участников СВО. Шнуров в ответ заявил, что бойцы не знают Бородина и его инициатив.

Собчак окончательно дистанцировалась от этой истории. Она заявила, что не желает находиться в одном информационном поле с Бородиным. 

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Популярное
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя

Почему кошка выбирает чужой дом и что может скрываться за её поступком? Разбираем реальные причины и народные поверья.

Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Последние материалы
Разгадан код послушания лошадей: как ген ZFPM1 изменил мир
Как выбрать люстру для низких потолков: 10 ошибок, которые делают комнату тесной
Туристу это даром не пройдёт: пиво для слона обернулось скандалом
Победа с привкусом тревоги: почему Спартак не радует руководство даже при серии успехов
У меня проблема: Олег Меньшиков откровенно рассказал об отношении к возрасту
Хлеб убрали — привычки изменились: к чему приводит этот шаг на самом деле
Решили прокатиться по Европе на автомобиле? Эти 5 ошибок обернутся большими проблемами
Какую чистку лица выбрать: плюсы и минусы двух популярных методов
Классово чуждые до сих пор находятся на легких работах… — писала газета К трудовому общежитию 31 августа 1932 года
Ксения Собчак заявила о трёхлетних попытках признать её иностранным агентом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.