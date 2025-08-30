Ксения Собчак заявила о трёхлетних попытках признать её иностранным агентом

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак опровергла информацию о своих связях с общественником Виталием Бородиным. Поводом стало сообщение воронежских СМИ, где Бородина назвали её адвокатом.

Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Собчак

Собчак возмутилась такой характеристикой в своём Telegram-канале. Она подчеркнула, что никогда не работала с Бородиным и не планирует. По словам журналистки, общественник три года пытается добиться признания её иностранным агентом.

Конфликт возник на фоне требований Бородина отменить концерт группы "Ленинград" в Воронеже. Он обвинил лидера группы Сергея Шнурова в недостаточной поддержке участников СВО. Шнуров в ответ заявил, что бойцы не знают Бородина и его инициатив.

Собчак окончательно дистанцировалась от этой истории. Она заявила, что не желает находиться в одном информационном поле с Бородиным.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

