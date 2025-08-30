Последняя воля Щедрина: кто получил дом композитора в Литве вместо родственников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Композитор Родион Щедрин оставил завещание, согласно которому его дом в Литве переходит женщине, не состоявшей с ним в родственных отношениях. 

Родион Щедрин
Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Родион Щедрин

По словам близкого друга семьи и душеприказчика Владимира Титоренко (экс-редактор "Спорт-Экспресс"), Щедрин тщательно распорядился своим имуществом ещё при жизни.

Литовский дом достался женщине, которая много лет ухаживала за композитором. Авторские права на музыкальные произведения и семейные накопления также распределены согласно воле усопшего.

Московскую квартиру на Тверской композитор передал государству три года назад. Сейчас там открыт музей имени его супруги, балерины Майи Плисецкой.

Как отметил Титоренко в разговоре с "СЭ", Щедрин трепетно относился к памяти жены и всегда оставался патриотом России, несмотря на жизнь в Европе.

Историк моды Александр Васильев подтвердил, что в литовском поместье под Тракаем также планируется создать музейную экспозицию. После смерти Плисецкой Щедрин передал часть её гардероба для коллекции Васильева, демонстрируя преданность памяти великой балерины.

Уточнения

Родио́н Константи́нович Щедри́н (16 декабря 1932[…], Москва — 29 августа 2025, Мюнхен) — советский и российский композитор, пианист, музыкальный педагог, общественный деятель; народный артист СССР (1981), лауреат Ленинской премии (1984), Государственной премии СССР (1972) и двух Государственных премий РФ (1992, 2018).

Ма́йя Миха́йловна Плисе́цкая (20 ноября 1925, Москва — 2 мая 2015, Мюнхен) — советская и российская балерина, балетмейстер, хореограф, прима-балерина Большого театра в 1948—1990 годах. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
