Последняя воля Щедрина: кто получил дом композитора в Литве вместо родственников

Композитор Родион Щедрин оставил завещание, согласно которому его дом в Литве переходит женщине, не состоявшей с ним в родственных отношениях.

По словам близкого друга семьи и душеприказчика Владимира Титоренко (экс-редактор "Спорт-Экспресс"), Щедрин тщательно распорядился своим имуществом ещё при жизни.

Литовский дом достался женщине, которая много лет ухаживала за композитором. Авторские права на музыкальные произведения и семейные накопления также распределены согласно воле усопшего.

Московскую квартиру на Тверской композитор передал государству три года назад. Сейчас там открыт музей имени его супруги, балерины Майи Плисецкой.

Как отметил Титоренко в разговоре с "СЭ", Щедрин трепетно относился к памяти жены и всегда оставался патриотом России, несмотря на жизнь в Европе.

Историк моды Александр Васильев подтвердил, что в литовском поместье под Тракаем также планируется создать музейную экспозицию. После смерти Плисецкой Щедрин передал часть её гардероба для коллекции Васильева, демонстрируя преданность памяти великой балерины.

