Дети Гарри вернутся в Британию? Принц рассматривает серьёзный шаг

1:10
Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Гарри рассматривает возможность возвращения детей в Великобританию для сохранения связи с королевским наследием.

Меган Маркл и Принц Гарри
Фото: gg.govt.nz by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл и Принц Гарри

Согласно данным RadarOnline, этот вопрос может стать предметом обсуждения даже при возможных разногласиях с Меган Маркл.

Источники издания утверждают, что Сассекс считает принципиально важным обеспечить детям связь с британскими корнями. Он уверен, что принц Арчи и принцесса Лилибет должны получить британское образование и понимать своё историческое наследие. По некоторым данным, Гарри готов отстаивать эту позицию в юридическом поле.

Одновременно с этим издание People приводит противоположные сведения. Согласно их источникам, супруги не планируют возвращаться в Великобританию и довольны жизнью в Калифорнии. Ключевым препятствием называется вопрос безопасности — отсутствие гарантий государственной охраны для семьи на родине.

Ситуация остаётся неоднозначной: с одной стороны, Гарри демонстрирует приверженность традиционным ценностям, с другой — практические аспекты переезда пока не решены. 

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
