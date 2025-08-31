Дети Гарри вернутся в Британию? Принц рассматривает серьёзный шаг

Принц Гарри рассматривает возможность возвращения детей в Великобританию для сохранения связи с королевским наследием.

Фото: gg.govt.nz by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Меган Маркл и Принц Гарри

Согласно данным RadarOnline, этот вопрос может стать предметом обсуждения даже при возможных разногласиях с Меган Маркл.

Источники издания утверждают, что Сассекс считает принципиально важным обеспечить детям связь с британскими корнями. Он уверен, что принц Арчи и принцесса Лилибет должны получить британское образование и понимать своё историческое наследие. По некоторым данным, Гарри готов отстаивать эту позицию в юридическом поле.

Одновременно с этим издание People приводит противоположные сведения. Согласно их источникам, супруги не планируют возвращаться в Великобританию и довольны жизнью в Калифорнии. Ключевым препятствием называется вопрос безопасности — отсутствие гарантий государственной охраны для семьи на родине.

Ситуация остаётся неоднозначной: с одной стороны, Гарри демонстрирует приверженность традиционным ценностям, с другой — практические аспекты переезда пока не решены.

