За кулисами голливудского пиара: как создали слух о романе Андерсон и Нисона

Слухи о романе между Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном оказались тщательно спланированной пиар-акцией.
По информации TMZ, идею о "романтической химии" между актёрами разработали продюсеры Paramount совместно с агентами звёзд.
Инициатива была частью промокампании к фильму "Голый пистолет", где оба актёра были заняты в съёмках. Согласно источникам, Андерсон и Нисон не встречались после завершения работы над проектом более года. Их воссоединение произошло только в рамках пресс-тура.
Издание Page Six подтверждает наличие взаимной симпатии между звёздами. Однако их химия так и не переросла в настоящие романтические отношения.
При этом инсайдеры People выражают сомнения, что сами актёры согласились бы участвовать в подобной пиар-акции добровольно.
Многочисленные сообщения о близости между Андерсон и Нисоном появились в СМИ накануне премьерных показов.
Паме́ла Дени́з А́ндерсон (англ. Pamela Denise Anderson; род. 1 июля 1967, Ледисмит, Британская Колумбия) — американская актриса и фотомодель канадского происхождения.
Уильям Джон (Лиам) Ни́сон (англ. William John (Liam) Neeson; род. 7 июня 1952) — ирландский актёр театра, кино и телевидения.
