Свет режет глаза: невестка Валерии раскрыла причину ненависти к себе

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина объяснила феномен постоянного внимания к своей персоне. В интервью Виктории Боне блогер заявила, что её обсуждают с школьных лет без объективных причин.
По словам Шульгиной, она никогда не провоцировала скандалы специально. Причиной внимания стало простое существование в гармонии с собой. Яркая внешность и успешная личная жизнь сами по себе вызывают реакцию.
Шульгина подробно описала источники своего позитивного настроя. Она указала на прекрасную семью, гармоничные отношения с мужем и двоих детей. Оптимизм помогает ей преодолевать временные трудности.
Блогер сравнила внутреннюю энергию с источником света, который невозможно игнорировать. Она уверена, что искренняя радость жизни раздражает окружающих больше, чем надуманные скандалы. По её мнению, настоящие счастливые семьи стали редким явлением.
Шульгина сделала вывод: проблема принадлежит тем, кого раздражает чужое счастье. Она не намерена менять свой образ жизни из-за критиков и продолжит открыто делиться радостью.
Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.
