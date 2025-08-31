Запретная любовь принцессы Дианы: предупреждения, которые она проигнорировала

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:38
Шоу-бизнес » Зарубежный

Принцессу Диану летом 1997 года пытались отговорить от отношений с Доди аль-Файедом. Согласно расследованию, близкие королевской семьи выражали серьёзные опасения по поводу этой связи.

Принцесса Диана
Фото: commons.wikimedia.org by Provincial Archives of Alberta is licensed under No restrictions
Принцесса Диана

36-летняя Диана приняла приглашение провести лето на роскошной яхте в Сен-Тропе. Для неё это стало возможностью избежать празднования юбилея Камиллы Паркер-Боулз и обеспечить сыновьям Уильяму и Гарри приватный отдых.

Окружение принцессы настоятельно рекомендовало отказаться от поездки. Доди аль-Файед уже тогда считался скандальной фигурой, а его семья вызывала вопросы у британского истеблишмента. Альтернативный вариант отдыха в Хэмптоне был отвергнут службой безопасности.

Именно во время этого отдыха Диана впервые публично появилась с новым возлюбленным. Фотография в голубом купальнике на яхте "Jonikal" стала знаковой, но за ней последовала беспрецедентная охота папарацци.

Королевские источники RadarOnline подтверждают: ближайшие друзья принцессы, включая Розу Монктон, выражали обеспокоенность. Однако Диана, уставшая от дворцовых ограничений, искала свободы и счастья.

Трагическая развязка наступила 31 августа 1997 года в парижском туннеле Альма. Автокатастрофа унесла жизни Дианы, Доди аль-Файеда и водителя Анри Поля. Предостережения, которые она игнорировала, оказались пророческими.

Уточнения

Диана принцесса Уэльская (англ. Diana, Princess of Wales, урождённая Диана Фрэнсис Спенсер (англ. Diana Frances Spencer), также известная как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди; 1 июля 1961[…], Сандрингемский дворец, Сандрингем, Норфолк, Восточная Англия, Англия, Великобритания — 31 августа 1997[…], , XIII округ Парижа, Франция[…]) — член Британской королевской семьи, первая жена Чарльза, принца Уэльского (с 8 сентября 2022 года — короля Великобритании Карла III), мать Уильяма, принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
