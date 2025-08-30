Шаман признался: Мизулина меняет свой график ради совместных мероприятий

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Шаман (Ярослав Дронов) рассказал об отношениях с Екатериной Мизулиной и подчеркнул, что они с общественницей стали неразлучными партнёрами.

Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain SHAMAN и Мизулина

По словам Дронова, Мизулина специально корректирует свой график под его расписание. Это позволяет им вместе посещать различные мероприятия.

В эфире спецвыпуска шоу «Посиделки на Дорожном радио» певец отметил уникальную особенность своей спутницы. В отличие от близких, которые забирают энергию, Екатерина наполняет его силами. После общения с ней он чувствует прилив энергии даже во время напряжённой подготовки к концертам.

Дронов подчеркнул, что им не требуется время на восстановление после общения. За семь месяцев отношений усталость так и не появилась.

Пара продолжает совместно путешествовать и посещать светские мероприятия, включая недавнюю "Новую волну".

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российская общественная деятельница.

