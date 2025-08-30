Игорь Макаров продемонстрировал пресс: хоккеист ответил на обвинения Леры Кудрявцевой

Российский хоккеист Игорь Макаров продемонстрировал подкачанную физическую форму в соцсетях. Таким образом спортсмен ответил на обвинения своей супруги, телеведущей Леры Кудрявцевой.
Пока Кудрявцева находилась на музыкальном фестивале в Казани, Макаров посетил спортзал. В блоге он опубликовал откровенное селфи, снятое без футболки.
На снимке хоккеист продемонстрировал рельефный пресс и подтянутую фигуру. Этим жестом Макаров опроверг предположения о наличии "пивного живота".
Однако публикация вызвала не только положительные отклики. Часть пользователей раскритиковала выбор спортивной одежды.
Комментаторы обратили внимание на бесформенные шорты спортсмена. В шутку они предположили, что без присмотра жены Макаров не смог подобрать подходящую одежду.
Напомним, ранее Кудрявцева обвиняла супруга в злоупотреблении алкоголем.
И́горь Серге́евич Мака́ров (род. 19 сентября 1987, Москва) — российский хоккеист, крайний нападающий.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».
Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.