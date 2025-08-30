Слухи о романе усиливаются: Анна Пересильд опубликовала чувственное видео

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна опубликовала в соцсетях видео с поэтичным признанием. Шестнадцатилетняя звезда наложила отрывок из песни "Люблю" Марии Чайковской на своё новое видео.

В кадрах Анна запечатлена в транспорте с естественным макияжем и собранными волосами. Она улыбается, одетая в простую футболку с дырками. Текст песни содержит яркие любовные признания, которым актриса эмоционально подпевает.

Поклонники сразу предположили, что послание адресовано певцу Ване Дмитриенко. Молодые люди ранее вместе снимались в нескольких клипах. После выхода чувственного видео их начали подозревать в романе.

Пару неоднократно видели вместе на светских мероприятиях. Они вместе отмечали день рождения Анны, хотя официально отношения не подтверждали.

Наблюдатели отмечают, что в последнее время наследница звёздной династии выглядит особенно счастливой.

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. 

Ива́н Ви́кторович (Ва́ня) Дмитрие́нко (род. 25 октября 2005, Красноярск, Россия) — российский певец, актёр кино, получивший раннюю популярность после выхода трека «Венера-Юпитер». 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
